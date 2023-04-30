В Израиле десятки тысяч митингующих вновь выступили против судебной реформы

Многотысячные протесты против судебной реформы проходят в различных городах Израиля, включая Тель-Авив, накануне открытия летней сессии парламента (Кнессета), сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, дороги в центральном районе перекрыты, а на месте протестов дежурят большие силы полиции. Основной протест проходит на перекрестке у комплекса Азриэлли, где находятся правительственные здания и штаб минобороны.

По словам организаторов, акция частично является ответом на массовый митинг сторонников судебной реформы, который был проведен у здания Кнессета в Иерусалиме в четверг вечером. Тогда по разным оценкам, около 200 тыс. израильтян приняли участие в митинге в поддержку правительства и юридической реформы страны.

Отмечается, что оппоненты предложенной правительством Израиля судебной реформы опасаются, что она ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов, позволит парламентариям оспаривать решения данного суда и даст правительству контроль над процедурой назначения судей.



"Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что предложенная его правительством реформа нацелена на достижение баланса между тремя ветвями власти путем компромиссных решений и не предполагает "подчинения" Верховного суда парламенту, как это воспринимается противниками реформы", – говорится в сообщении.

Ранее власти заявили о приостановлении принятия нового законодательства в судебной системе. Это не повлияло на протестующих – они продолжают выходить на улицы каждую неделю.