Синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия в крупных городах РК

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В "Казгидромете" сообщили, что 30 апреля ожидаются неблагоприятные метеоусловия в Петропавловске, Актобе, Астане и ночью в Кокшетау, передает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) – сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе.

занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах. Ранее сообщали, что в некоторых регионах РК объявлено штормовое предупреждение. Читайте также Столичные врачи спасли 15-летнюю девушку с синдромом Рапунцель Около 300 деревьев высадили в Петропавловске во время субботника Токаев принял участие в столичном субботнике

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