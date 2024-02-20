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Законодательство РК

Неблагоприятные метеоусловия обещают синоптики в семи городах РК

Неблагоприятные метеоусловия обещают синоптики в семи городах РК Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха которые ожидаются 20 февраля в Актобе, Кокшетау, Костанае, Риддере, Усть-Каменогорске, Алматы и Астане, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось что в восточных регионах Казахстана ожидаются морозы до -45°C ожидаются в ближайшие дни, а на юго-востоке республики постепенное ослабление морозов. 

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