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Меньше пить и больше танцевать - названы способы пережить праздничные майские застолья

Меньше пить и больше танцевать - названы способы пережить праздничные майские застолья Фото: pixabay
Диетологи поделились своими рекомендациями по тому, как пережить праздничные застолья без вреда для здоровья, сообщает Zakon.kz

По информации "Мосленты" врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова за праздничным столом посоветовала сконцентрироваться на овощах. С их помощью можно получить достаточное количество клетчатки, жидкости и микроэлементов, поэтому тяга к более калорийным блюдам станет значительно ниже.

Она также отметила, что нужно меньше употреблять алкогольных напитков и безалкогольных сладких напитков. Тем, кто не может отказаться от их употребления, стоит чередовать их с простой водой, в которую можно добавить для вкуса лимон или ягоды.

И наконец, по мнению Нефедовой, за столом нужно больше общаться, меньше есть.

"В перерывах между приемами пищи делайте паузы, давайте чувству насыщения добраться до вашего мозга", - отметила диетолог. Она также посоветовала почаще выбираться из-за стола и двигаться — танцевать, принимать участие в активных играх, просто ходить.

Ранее мы писали, что впереди майские праздники и казахстанцы будут много отдыхать, поэтому есть риск чего-то перебрать.

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