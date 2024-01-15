Какие продукты помогают организму восстановиться после праздничных застолий

Эндокринолог-диетолог Ангелина Водолазкая рассказала, как помочь своему организму в восстановлении после праздничных застолий, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что детоксикация – естественная функция организма, суть которой в обезвреживании и выведении токсинов, поступающих извне или образовавшихся внутри.



"Нагрузка на детокс-органы в новогодние праздники сильно увеличивается и требует поддержки. Чтобы организму было легче справляться со своими задачами, необходимо уменьшить объем поступающей пищи и адекватно восполнять жидкости в организме. Для восполнения жидкости лучше всего подходит чистая, негазированная, неминерализованная вода", – объяснила "Газете.Ru" эксперт.





По ее словам, капуста брокколи способна усилить детоксикационные возможности организма.

"При своей небольшой калорийности этот овощ богат витаминами, витаминоподобными веществами, минералами и пищевыми волокнами. Пищевые волокна способствуют улучшению перистальтики кишечника и его опорожнению. Брокколи богата глюкозинолатами, один из важнейших пищевых компонентов для поддержки работы печени, – витамин С, которым также богата брокколи. Он улучшает адаптационные возможности организма и к тому же выработку коллагена, который отвечает за упругость кожи", – добавила специалист.

Диетолог заявила, что вторая категория продуктов-помощников – цитрусовые.

"Цитрусовые фрукты, такие как грейпфрут, апельсин и лимон, богаты витамином C. Витамин С является антиоксидантом немедленного действия. Также в цитрусовых содержится большое количество клетчатки, которая способствует выведению токсинов и стимулирует нормальную работу кишечника", – подчеркнула врач.

Также она рекомендовала употреблять имбирь.

"Имбирь обладает противовоспалительными свойствами. Он улучшает процесс пищеварения и положительно сказывается на обмене веществ. Однако важно знать меру. Рекомендуется употреблять не более 50 г свежего имбиря в день. Чрезмерное количество продукта может стать причиной неприятных симптомов: тошноты, изжоги и вздутия", – предупредила специалист.

Кроме того, по мнению Водолазкой, богатая фенольными соединениями клюква считается природным уросептиком, что поддерживает работу мочевыделительной системы.

По словам врача, стоит также обратить внимание на сладкий перец.



"Болгарский перец – рекордсмен по содержанию витамина C. Кроме этого, в болгарском перце содержится много витаминов группы A. Микронутриент известен как мощный антиоксидант, который нужен для защиты от свободных радикалов-антиоксидантов на уровне оболочки клетки и снижения оксидативного стресса", – резюмировала эксперт.

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