Спад суточной заболеваемости коронавирусом наблюдается в Казахстане

По данным Минздрава, за сутки в Казахстане выявили 31 случай заражения COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Случаев заражения коронавирусной пневмонией за сутки не зафиксировали.

По состоянию на 30 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 155 человек (–1 000+ и 155 КВИ-), из них в стационарах находится – 155 пациент, на амбулаторном – 1 000 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 1 пациент;

в состоянии крайней степени тяжести – 0 пациентов;

на аппарате ИВЛ – 0 пациентов.

В предыдущих данных от Минздрава говорилось о 62-х случаях заражения COVID-19 за сутки.