Какой штраф грозит за половой акт в машине
Многие люди считают, что их личное имущество означает, что они могут делать в нем все, что им заблагорассудится. Однако это не соответствует действительности. Согласно законодательству РК, секс на открытом воздухе запрещен.
Согласно статье 434 КоАП РК, это может быть рассмотрено как мелкое хулиганство. Нарушителю могут наложить штраф до 20 МРП, либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.
Статья 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство" включает наказание за нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.