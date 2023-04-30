Какой штраф грозит за половой акт в машине

Существует ли законодательная ответственность для граждан, которые занимаются "интимом" в своем личном транспорте? Какие меры могут быть применены в таком случае, читайте на сайте Zakon.kz.

Многие люди считают, что их личное имущество означает, что они могут делать в нем все, что им заблагорассудится. Однако это не соответствует действительности. Согласно законодательству РК, секс на открытом воздухе запрещен.

Согласно статье 434 КоАП РК, это может быть рассмотрено как мелкое хулиганство. Нарушителю могут наложить штраф до 20 МРП, либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.