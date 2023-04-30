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В Алматинской области строитель застрял в бетономешалке

В Алматинской области строитель застрял в бетономешалке Фото: gov.kz
В Алматинской области спасатели МЧС вызволили строителя, застрявшего ногой в бетономешалке, сообщает Zakon.kz.

На строительной площадке в микрорайоне Гейт Сити Илийского района во время погрузки песка 35-летний рабочий неудачно споткнулся, и его правая нога оказалась зажатой в бетономешалке. Сообщение поступило 29 апреля 2023 года в 16:52.

Оперативная группа из пяти человек вместе с четырьмя спасателями выехали на место происшествия, где при помощи болгарки высвободили зажатую ногу пострадавшего.

В Алматинской области строитель застрял в бетономешалке

Фото: gov.kz

Несчастный случай привел к перелому ноги, и мужчину, который находился в шоковом состоянии, передали бригаде скорой помощи для дальнейшего транспортирования в больницу.

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