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20 туристов спасли в Костанайской области: их машины застряли в грязи

МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2024 14:52 Фото: пресс-служба МЧС РК
Костанайские спасатели вызволили из грязевого плена 20 человек, чьи машины застряли на трассе из-за дождя, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился ночью 8 июля 2024 года близ села Аккабак. Помимо взрослых, помощь понадобилась и семерым детям.

"Из-за дождя размыло грунт, в результате чего отдыхающие на озере Аккабак не смогли самостоятельно добраться до дома на своих автомобилях", – пояснили в пресс-службе МЧС.

Эвакуированных доставили до города Тобыла, в медицинской помощи они не нуждались.

7 июля 2024 года в Жетысуской области река унесла внедорожник с туристами. Двое мужчин пытались проехать на другой берег в ущелье Кора, но не учли силу течения. Владельцев машины спасатели спустили с горы и доставили в Текели.

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МЧС РК Казахстан Костанайская область 2024 год
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