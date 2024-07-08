20 туристов спасли в Костанайской области: их машины застряли в грязи

Костанайские спасатели вызволили из грязевого плена 20 человек, чьи машины застряли на трассе из-за дождя, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился ночью 8 июля 2024 года близ села Аккабак. Помимо взрослых, помощь понадобилась и семерым детям.

"Из-за дождя размыло грунт, в результате чего отдыхающие на озере Аккабак не смогли самостоятельно добраться до дома на своих автомобилях", – пояснили в пресс-службе МЧС.

Эвакуированных доставили до города Тобыла, в медицинской помощи они не нуждались.

7 июля 2024 года в Жетысуской области река унесла внедорожник с туристами. Двое мужчин пытались проехать на другой берег в ущелье Кора, но не учли силу течения. Владельцев машины спасатели спустили с горы и доставили в Текели.