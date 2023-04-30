МВД Узбекистана отследило школьника, который опубликовал объявление о продаже Ташкента

Школьник из Узбекистана в шутку разместил объявление о продаже Ташкента. Дело рассмотрели в центре кибербезопасности МВД, и установили его личность, сообщает Zakon.kz.

"Продать" столицу Узбекистана школьник хотел за 250 млрд. долларов США.

В числе преимуществ перечислялись жители, которые ведут себя спокойно, не протестуют и которых легко обмануть, пишет Газета.uz.

Видеорепортажем с поимкой школьника поделились в Telegram-канале Отдела "К" Узбекистана.

Школьник разместил объявление о продаже на портале OLX 7 апреля.

"Город Ташкент стоит как новый, развивающийся город с большими торговыми связями. Население — 3 миллиона мирных жителей (не протестуют, ведут себя спокойно, очень любят халяву, обманывать очень легко и можно поднять хорошие деньжата). Имеются вдохновляющие построения, построенные на налогах граждан (отличный вариант для вашего пассивного дохода). Погода отличная, но зимой могут поступать жалобы. Все детали при встрече. Торг имеется. Продаю по причине некачественного правительства", - написал школьник в тексте объявления.

Причиной по которой школьника искал центр кибербезопасности МВД Узбекистана стало негодование граждан. В доказательство МВД показало три соответствующих комментария.

Родители, учителя и администрация школы дали положительную оценку успехам подростка в учебе. Классный руководитель высоко оценил личностные качества и поведение ученика, а также его активное участие в учебном процессе и общественных мероприятиях.

30 апреля в Узбекистане проходит референдум по изменению Конституции. Предложенные поправки к Конституции предусматривают, что текст Основного закона будет обновлен на 65%.