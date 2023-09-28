В МЧС и МВД Узбекистана прокомментировали информацию о взрыве в Ташкенте

В МЧС Узбекистана подтвердили информацию о взрыве на одном из складов в Ташкенте. На место прибыли 16 пожарно-спасательных бригад, сообщает Zakon.kz

"Сегодня, 28 сентября, в 02:43 в МЧС поступило сообщение, что из-за сильного взрыва на одном из складов, расположенных на массиве "Строитель" Сергелийского района города Ташкента, произошел пожар. Соответственно, 16 пожарно-спасательных расчетов и 3 автомобиля спецтехники прибыли на место происшествия в 02:48 и в настоящее время тушат пожар. Информации о случаях травм и гибели граждан в результате пожара пока не поступало. Дополнительная информация о происшествии будет предоставлена", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В следующем сообщении МЧС отмечается, что взрыв произошел на складе, принадлежащем ООО "Интер Логистика". На место взрыва на территории склада в Ташкенте отправлены практически все экипажи скорых города.

"В некоторых социальных сетях распространяются фейковые новости о том, что инцидент в Сергелийском районе произошёл в результате авиакатастрофы. Данная информация не соответствует действительности Пожар произошел на складе, принадлежащем ООО "Интер Логистик", - говорится в сообщении МЧС.

Согласно данным МВД Узбекистана, взрыв произошел из-за удара молнии. В результате происшествия были повреждены здания и окна. Некоторые люди получили ранения от осколков. На данный момент нет информации о погибших.

В Минздраве сообщили, что пострадавших в результате взрыва и пожара госпитализируют. Срочная медицинская помощь оказывается также жителям близлежащих домов.

Ранее в соцсетях появилась информация о мощнейшем взрыве в Ташкенте в районе аэропорта. Писали что пожаром охвачена большая территория. В близлежащих домах выбиты стёкла. Взрывная волна ощущалась даже в 30 километрах от эпицентра. Очевидцы сообщали о большом количестве пострадавших.



