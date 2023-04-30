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Опубликованы фото из Белого дома во время штурма резиденции Усамы бен Ладена

Опубликованы фото из Белого дома США, во время штурма дома Усамы бен Ладена Фото: Obama Presidential Library
Недавно опубликованные фотографии показывают напряженные часы в Белом доме во время рейда, в результате которого был убит Усама бен Ладен, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как тогдашний президент Барак Обама и его команда наблюдали за развертыванием операции, прежде чем объявить новость всему миру.

Недавно опубликованные правительственные фотографии США показывают ключевые моменты внутри Белого дома во время рейда 2011 года, который привел к смерти Усамы бен Ладена.

На кадрах видно, как высокопоставленные чиновники обмениваются рукопожатием после того, как узнали, что бен Ладен, который основал " Аль-Каиду" и руководил терактами 11 сентября , был застрелен командой морских котиков США. Они также показывают, как президент Барак Обама звонит другим мировым лидерам, чтобы рассказать им, что произошло.

Белый дом

Фото: Фото: Obama Presidential Library

К Бараку Обаме присоединились члены его команды национальной безопасности, включая тогдашнего вице-президента Джо Байдена и госсекретаря Хиллари Клинтон до начала рейда.

Барак Обама

Фото: Obama Presidential Library

Обама с бригадным генералом ВВС Брэдом Уэббом в приемной.

Через несколько минут Обаме и его команде сказали что опознали Усаму бен Ладена среди убитых.

Барак Обама

Фото: Obama Presidential Library

Обама обменивается рукопожатием со своей командой, включая тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон, прежде чем покинуть приемную.

Группа национальной безопасности позже снова собралась в конференц-зале Ситуационной комнаты, где адмирал Макрейвен сказал им, что он смотрел на тело, и подтвердил что это тело бен Ладена.

Он попросил морского котика ростом 187,96 см лечь рядом с телом, чтобы подтвердить, что оно соответствует росту лидера "Аль-Каиды" — 193 см.

Белый дом

Фото: Obama Presidential Library

Президент Обама, решивший объявить о смерти бен Ладена той ночью, вернулся в Белый дом, чтобы подготовиться к своей речи.

Барам Обама, Белый дом

Фото: Obama Presidential Library

Обама позвонил бывшим президентам Джорджу Бушу-младшему и Биллу Клинтону, чтобы сообщить им об успехе рейда.

Он также позвонил премьер-министру Великобритании Дэвиду Кэмерону и президенту Пакистана Асифу Али Зардари.

Белый дом

Фото: Obama Presidential Library

Обама разговаривает по телефону, пока его команда вносит последние изменения в его речь.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Майк Маллен и вице- президент Джо Байден , который сейчас является президентом Соединенных Штатов, позировали с кольцами-четками, которые были у них на пальцах во время рейда.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Майк Маллен и вице- президент Джо Байден , который сейчас является президентом Соединенных Штатов, позировали с кольцами-четками, которые были у них на пальцах во время рейда.

Фото: Obama Presidential Library

Обама с адмиралом Майком Малленом, а затем с вице-президентом Джо Байденом.

Около 23:42 по местному времени Обама выступил с телеобращением, которое транслировалось по всему миру.

Штурм дома Усамы бен Ладена произошел 2 мая 2011 года в городе Абботтабад, Пакистан. Операция была проведена американскими спецназовцами под командованием Совместного командования специальных операции и Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Дом Усамы бен Ладена был обнаружен в результате тщательной разведки и следования за курьером бен Ладена. Спецназовцы ворвались в дом и убили Усаму бен Ладена в перестрелке. В ходе операции были также убиты несколько других членов террористической организации "Аль-Каида", которые находились в доме.

Сама операция была признана успешной, однако вызвала много вопросов и дискуссий в международном сообществе в связи с нарушением суверенитета Пакистана и правовыми аспектами убийства бен Ладена без суда и следствия.

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