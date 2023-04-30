Сколько людей разных национальностей проживает в Казахстане

В преддверии Дня единства народа Казахстана Бюро национальной статистики поделилось процентными соотношениями разных этнических групп в стране, сообщает Zakon.kz.

На сегодня численность населения Казахстана составляет 19 808 430 человек.

Из них казахи составляют 70,6%, доля русского населения – 15,1%, узбеков – 3,2%, украинцев – 1,9%, уйгуров – 1,5%, немцев – 1,1%, татар – 1,1%, азербайджанцев – 0,7%, корейцев – 0,6% и другие национальности.



Самая большая численность казахов отмечается в Туркестанской области – 1,5 млн, больше всего русских от их общего числа проживает в Алматы – 428 тыс., узбеков – в Туркестанской области – 378 тыс. человек, украинцев – в Костанайской области – 86 тыс., из 297 тыс. уйгуров большинство проживает в Алматинской области – 120 тыс. человек.

В нашей стране есть еще представители таких этносов, как гагаузы, лезгины, кумыки, аварцы. По данным Бюро национальной статистики, всего в Казахстане под единым флагом проживают представители 124 национальностей.