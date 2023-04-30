Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Цены на популярные криптовалюты на 30 апреля

Цены на популярные криптовалюты на 30 апреля Фото: pexels
В материале представлен курс популярных криптовалют на 30 апреля, сообщает Zakon.kz.

Рассмотрены цены на криптовалюты: Биткоин, Эфириум, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($).

Данные взяты из открытых источников.

Биткоин (BTC): 29 226,8 $; изменения за 24 часа: -0,16%.

Эфириум (ETH): 1 903,16 $; изменения за 24 часа: +0,35%.

Tether (USDT): 1,0004 $; изменения за 24 часа: -0,02%.

BNB (BNB): 322,09 $; изменения за 24 часа: -0,16%.

USD Coin (USDC): 0,9994 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,080888 $; изменения за 24 часа: -0,03%.

Binance USD (BUSD): 0,9995 $; изменения за 24 часа: 0,0%.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

По состоянию на 30 апреля 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 453.39 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также

Курсы валют в обменниках Казахстана на 30 апреля

Цены на популярные криптовалюты на 29 апреля

Индекс KASE за месяц вырос более чем на 90% в годовом выражении

Мухит Турсынали
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила проезда по платным дорогам
Оплату за проезд по платным дорогам будут взимать по новым правилам
В Минобороны РК прокомментировали передвижение по Алматы
В Минобороны РК прокомментировали передвижение военной техники по Алматы
цветы
Гороскоп для представителей всех знаков зодиака
Прогноз погоды на три дня в мегаполисах Казахстана
Прогноз погоды на три дня в мегаполисах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления