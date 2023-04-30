Цены на популярные криптовалюты на 30 апреля

В материале представлен курс популярных криптовалют на 30 апреля, сообщает Zakon.kz.

Рассмотрены цены на криптовалюты: Биткоин, Эфириум, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($).



Данные взяты из открытых источников.

Биткоин (BTC): 29 226,8 $; изменения за 24 часа: -0,16%.

Эфириум (ETH): 1 903,16 $; изменения за 24 часа: +0,35%.

Tether (USDT): 1,0004 $; изменения за 24 часа: -0,02%.

BNB (BNB): 322,09 $; изменения за 24 часа: -0,16%.

USD Coin (USDC): 0,9994 $; изменения за 24 часа: +0,01%.

Dogecoin (DOGE): 0,080888 $; изменения за 24 часа: -0,03%.

Binance USD (BUSD): 0,9995 $; изменения за 24 часа: 0,0%.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

По состоянию на 30 апреля 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 453.39 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.