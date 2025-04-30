Сколько стоит биткоин: цены популярных криптовалют на 30 апреля

Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Cardano. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 94 411,9 $; изменения за 24 часа: -1,28%.

Ethereum (ETH): 1 780,70 $; изменения за 24 часа: -2,46%.

Tether (USDT): 1,0003 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

BNB (BNB): 597,90 $; изменения за 24 часа: -1,03%.

USD Coin (USDC): 0,9999 $; изменения за 24 часа: +0,02%.

Dogecoin (DOGE): 0,171888 $; изменения за 24 часа: -4,06%.

Cardano (ADA): 0,6860 $; изменения за 24 часа: -3,77%.

По состоянию на 30 апреля 2025 года доллар США в Национальном банке РК равен 512,34 тенге