В Караганде женщину нашли мертвой на Федоровском водохранилище

Фото: pixabay

29 апреля очевидцы нашли тело и вызвали полицию. Известно, что на теле женщины не было обнаружено каких-либо признаков насильственной смерти, сообщает Zakon.kz.

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