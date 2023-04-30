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В Караганде женщину нашли мертвой на Федоровском водохранилище

смерть человека Фото: pixabay
29 апреля очевидцы нашли тело и вызвали полицию. Известно, что на теле женщины не было обнаружено каких-либо признаков насильственной смерти, сообщает Zakon.kz.

Как пишет eKaraganda.kz, последние дни в городе стояла по-летнему теплая погода, потому предполагается, что женщина утонула.

"Факт обнаружения тела женщины без видимых признаков насильственной смерти зарегистрирован в полиции. Назначены необходимые экспертизы. В настоящее время устанавливаются личность погибшей, обстоятельства произошедшего", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области строитель застрял в бетономешалке.

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