Налоговая подозревает Бейонсе в неуплате 2,69 млн долларов

Налоговое управление США обвинило певицу Бейонсе в том, что она не выплатила налогов на сумму в 2,69 млн долларов за 2018 и 2019 годы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, артистка должна 805 850 долларов за 2018 год и 1 442 747 долларов за 2019. Певица также не выплатила штрафы за эти два года в размере 449 719,40 доллара.

Адвокат Бейонсе заявил, что сейчас они активно работают с налоговой службой и ожидают решить этот вопрос в ближайшее время. Представители певицы оспаривают 868 766 долларов, которые, по их словам, были отданы на благотворительность.

Уточняется, что в 2022 году журнал Forbes оценил cостояние Бейонсе в 450 млн долларов.

Отметим, что в 2019 году артистку признали самой богатой певицей в мире.

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