#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
504.76
593.8
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
504.76
593.8
6.5
Культура и шоу-бизнес

Бейонсе стала миллиардером

Американская певица, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 19:50 Фото: instagram/beyonce
Состояние американской певицы Бейонсе достигло 1 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Артистка вошла в число музыкантов-миллиардеров, присоединившись к своему мужу Jay-Z, а также Рианне, Тейлор Свифт и Брюсу Спрингстину, пишет Forbes.

Как отмечает издание, ключевую роль в росте капитала сыграли масштабные гастроли.

  • В 2023 году мировой тур The Renaissance World Tour – 600 млн долларов.
  • В 2024-м Бейонсе выпустила кантри-альбом Cowboy Carter, который обеспечил ей выступление в перерыве рождественского матча НФЛ.
  • В 2025 году был самый кассовый тур.

Большая часть состояния певицы сформирована за счет музыки, а именно из-за контроля над правами на свои записи и доходов от мировых туров.

В 2010 году она основала компанию Parkwood Entertainment, которая занимается производством ее музыки, концертов и документальных проектов. Кроме того, Бейонсе владеет брендом средств по уходу за волосами Cécred, маркой виски SirDavisIvy Park.

Ранее мы сообщали, что Юлия Меньшова рассказала о последних минутах жизни Веры Алентовой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Жительница Косшы через соцсети купила красивую елку, но стала жертвой мошенников
20:01, Сегодня
Жительница Косшы через соцсети купила красивую елку, но стала жертвой мошенников
Бейонсе показала, как выглядит без макияжа и укладки
15:27, 23 апреля 2024
Бейонсе показала, как выглядит без макияжа и укладки
Первым музыкантом-миллиардером Британии стал Пол Маккартни
01:57, 18 мая 2024
Первым музыкантом-миллиардером Британии стал Пол Маккартни
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: