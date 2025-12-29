Бейонсе стала миллиардером

Состояние американской певицы Бейонсе достигло 1 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Артистка вошла в число музыкантов-миллиардеров, присоединившись к своему мужу Jay-Z, а также Рианне, Тейлор Свифт и Брюсу Спрингстину, пишет Forbes.

Как отмечает издание, ключевую роль в росте капитала сыграли масштабные гастроли.

В 2023 году мировой тур The Renaissance World Tour – 600 млн долларов.

В 2024-м Бейонсе выпустила кантри-альбом Cowboy Carter, который обеспечил ей выступление в перерыве рождественского матча НФЛ.

В 2025 году был самый кассовый тур.

Большая часть состояния певицы сформирована за счет музыки, а именно из-за контроля над правами на свои записи и доходов от мировых туров.

В 2010 году она основала компанию Parkwood Entertainment, которая занимается производством ее музыки, концертов и документальных проектов. Кроме того, Бейонсе владеет брендом средств по уходу за волосами Cécred, маркой виски SirDavisIvy Park.

