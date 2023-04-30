В этом году в ЗКО будет засеяно 600 тысяч гектаров земли

В 2023 году по плану посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в ЗКО составит 600 тыс. га, из них зерновых культур – 238,4 тыс. га, масличных культур – 163,5 тысяч га, картофеля, овощных и бахчевых культур – 9,6 тыс. га, кормовых культур – 188, 5 тыс. га, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе акимата региона, в настоящее время проведено закрытие влаги на площади 154,1 тыс. га.

"На сегодняшний день в районах области посеяны 2450 га яровые и 3380 га масличные культуры на площади. Посевные работы будут продолжаться в зависимости от погодных условий. Потребность семян, необходимых для посева в текущем году, составляет 32,9 тыс. тонн, необходимые семена полностью подготовлены. В весенне-полевых работах участвуют 5315 единиц тракторов, 2591 зерноочиститель, 789 культиваторов и другой сельскохозяйственной техники. На работы выделено 9,8 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива. Заключены договора на 6,3 тыс. тонн из 9,8 тыс. тонн, выбрано 1,7 тыс. тонн. Работы продолжаются, – сообщил руководитель Управления сельского хозяйства ЗКО Денис Умашев.

Что касается государственной поддержки сельского хозяйства, то на программы субсидирования и оказания услуг в растениеводстве выделено в этом году 1,2 млрд тенге.

По программам субсидирования выделено 846,6 млн тенге:

субсидирование развития семеноводства – 270,2 млн. тенге;

субсидирование стоимости удобрений – 350,6 млн тенге;

субсидирование стоимости пестицидов – 188,7 млн тенге;



субсидирование стоимости услуг по подаче поливной воды – 37,1 млн тенге.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Для финансирования весенне-полевых работ через АО "Аграрная кредитная корпорация" на сегодняшний день выдан 1 млрд 806 млн тенге: по программе "Кендала" – 1 млрд 715 млн тенге, по программе "Агробизнес" – 91,15 млн тенге по ставке 22% (6% за счет субсидий для заемщика). Кредитование продолжается. Надо отметить, что на сегодня агроформирования уже получили кредиты на сумму 1,25 млрд тенге, т.е. 50%. Кроме того, добровольное страхование растениеводства на 80% субсидируется из республиканского бюджета, это весомая поддержка для сельчан.



Из 58 591 га орошаемых земель области используются по сельскохозяйственному назначению 46 798 га. За прошлый год удалось оросить 7 383 га земель, из них с применением дождевальных установок – 5 385 га, капельного орошения – 733 га, другими методами – 1265 га. По сведениям акимов районов, по области планируется освоение 1537 га новых орошаемых земель.