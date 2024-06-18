Около 160 тысяч гектаров леса горит в Якутии

За сутки в Якутии площадь лесных пожаров выросла со 147 тыс. га до 159,6 тыс. га, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, с 11 июня в регионе установлен режим ЧС.

"На начало суток действует 90 лесных пожаров на площади 158,6 тыс. га. Из них локализовано пять на 542 га в Амгинском, Верхоянском и Олекминском районах", – рассказали в оперативном штабе республики.

Как уточняется, за минувшие сутки удалось потушить 20 очагов на 14 тыс. га. Пожары ликвидированы в Алданском, Булунском, Жиганском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Томпонском и Усть-Майском районах. В то же время в ходе авиационного и космического мониторинга обнаружено 17 новых – площадью 2,4 тыс. га.

"Действующие лесные пожары угрозы населенным пунктам и объектам экономики не несут", – пояснил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев.

В настоящее время в тушении пожаров задействованы более 700 человек, работает авиация, самолеты-зондировщики, вызывающие искусственные осадки.

Также отмечается, что Якутия – один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории).

Ранее сообщалось, что из-за лесных пожаров в Калифорнии началась эвакуация людей.