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Умер известный модельер Вячеслав Зайцев

модельер Фото: slavazaitsev.com
В возрасте 85 лет скончался известный российский модельер Вячеслав Зайцев, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал Mash, умер законодатель моды в Москве.

По данным канала, днем модельера доставили в Щелковскую больницу с кровотечением в желудке. После проведения компьютерной томографии Зайцев поступил в отделение реанимации. Он скончался приблизительно в 18:00, утверждает издание.

Вячеслав Зайцев – советский и российский художник-модельер, народный художник РФ. Он стал первым советским и российским модельером, который показал свои модели на неделе высокой моды в Париже, а в 1989 году в Токио выиграл саммит "Пять лучших модельеров мира". Он работал со многими звездами, создал известный Дом Моды на проспекте Мира, являлся почетным гражданином Парижа и родного города Иваново. В 2016 году Вячеславу Зайцеву был поставлен диагноз болезнь Паркинсона, из-за болезни начались проблемы с суставами. В последние годы из-за недуга он почти никуда не выходил и не посещал светские мероприятия.

Ранее сообщалось, что умер известный казахстанский журналист Серик Калиев.

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