В США крыша обвалилась во время студенческой вечеринки
Фото: pixabay
Более 30 человек пострадали в американском городе Коламбус, где обвалилась крыша во время студенческой вечеринки, сообщает Zakon.kz.
Как уточняет телестанция NBC4, 14 пострадавших развезли по больницам, еще 20 получили помощь на месте.
"Обрушение произошло, когда большое число студентов стояли на крыше во время вечеринки", – говорится в сообщении.
Жизни пострадавших, по ее данным, вне опасности.
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