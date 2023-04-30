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В США крыша обвалилась во время студенческой вечеринки

авто Фото: pixabay
Более 30 человек пострадали в американском городе Коламбус, где обвалилась крыша во время студенческой вечеринки, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телестанция NBC4, 14 пострадавших развезли по больницам, еще 20 получили помощь на месте.

"Обрушение произошло, когда большое число студентов стояли на крыше во время вечеринки", – говорится в сообщении.

Жизни пострадавших, по ее данным, вне опасности.

Ранее сообщалось, что в Москве умер известный модельер Вячеслав Зайцев.

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Елена Беляева
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