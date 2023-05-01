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В Британии кошка прославилась тем, что спасла хозяйку от комы

Уиллоу Фото: PA Wire/Джеймс Спикман
Инцидент произошел в Ливерпуле. Однажды ночью хозяйка кошки 51-летняя Аманда Джеймесон, которая болеет диабетом, потеряла сознание. Выяснилось, что она легла спать с очень низким уровнем сахара в крови, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News, кошка по кличке Уиллоу начала кусать за ноги и прыгать на 57-летнего Рэя Шервуда, партнера Джеймесон, который уснул перед телевизором. Она разбудила мужчину и повела его в спальню, где Шервуд обнаружил, что Джеймесон не реагирует на звуки и прикосновения. Мужчина вызвал скорую помощь.

Отмечается, что для Уиллоу это совсем не характерно, так что я решил встать и посмотреть, из-за чего она так себя ведет. Она бегала между мной и лестницей. Я начал подниматься, а кошка все время оглядывалась, чтобы убедиться, что я иду следом. В спальне она запрыгнула на кровать, и я понял, что с Амандой что-то не такРэй Шервудпартнер хозяйки Уиллоу

За героическое спасение хозяйки кошку номинировали на премию National Cat Awards. В этом конкурсе для особенных питомцев есть четыре номинации: "кошки-коллеги", "члены семьи", "пушистые чудеса" и "селебрити из соцсетей".

Ранее в Казахстане запустили "горячую линию" по защите животных.

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Елена Беляева
Великобритания
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