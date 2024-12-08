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Мир

Жительница Москвы случайно постирала свою кошку в стиральной машине

Жительница Москвы случайно постирала свою кошку в стиральной машине, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 07:15 Фото: pixabay
80-летняя россиянка случайно постирала кошку в стиральной машине. Инцидент произошел в районе Чертаново Северное на Кировоградской улице вблизи Москвы, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства городских новостей "Москва", 80-летняя москвичка обратилась в экстренные службы и сообщила, что ее кошка забралась в стиральную машинку.

Пенсионерка не сразу заметила животное и успела включить технику.

Когда она увидела кошку в барабане, то отключила машинку, но открыть устройство и вызволить животное не смогла. Сотрудники МЧС вовремя смогли открыть барабан и выпустить оттуда намокшего питомца.

Ранее китайские компании рассказали о росте популярности ИИ-питомцев среди местных жителей.

Аксинья Титова
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