Жительница Москвы случайно постирала свою кошку в стиральной машине

80-летняя россиянка случайно постирала кошку в стиральной машине. Инцидент произошел в районе Чертаново Северное на Кировоградской улице вблизи Москвы, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства городских новостей "Москва", 80-летняя москвичка обратилась в экстренные службы и сообщила, что ее кошка забралась в стиральную машинку.

Пенсионерка не сразу заметила животное и успела включить технику.

Когда она увидела кошку в барабане, то отключила машинку, но открыть устройство и вызволить животное не смогла. Сотрудники МЧС вовремя смогли открыть барабан и выпустить оттуда намокшего питомца.

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