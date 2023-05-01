Португалец во время спора на голубиных гонках убил несколько человек

Трагедия произошла в городе Сетубал к югу от Лиссабона. На голубиных гонках мужчина не смог доказать, что его птица пришла первой и открыл стрельбу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание ABC News, мужчина сначала убил троих оппонентов, а затем застрелился.



Комиссар полиции портового городка Андреа Гонсалвес заявила, что погибшие были в возрасте от 30 до 60 лет. Все они принимали участие в голубиных гонках. Полицейский также назвала ситуацию "изолированным случаем".

Отмечается, что убитые ранее конфликтовали из-за незаконной теплицы, в которой занимались выращиванием овощей.

В Португалии действуют ограничительные законы об оружии, но огнестрельное оружие разрешено для охоты. Согласно статистике полиции, из 80 или около того ежегодных убийств, которые Португалия регистрирует в среднем с 2015 года, примерно пятая часть совершается с применением огнестрельного оружия.

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