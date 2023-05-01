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Увидеть затменную Луну: самое глубокое полутеневое лунное затмение произойдет 5 мая

Увидеть затменную Луну: самое глубокое полутеневое лунное затмение произойдет 5 мая Фото: planetarium-moscow.ru
Жители Земли смогут наблюдать 5 мая интересно астрономическое явление - самое глубокое полутеневое лунное затмение до 2042 года. Лунное затмение совпадет с полнолунием и оно завершит коридор затмений, открытый гибридным солнечным затмением 20 апреля, сообщает Zakon.kz

По информации Московского планетария, полутеневое затмение продлится с 18:14 до 22:31 по московскому времени. Оно продлится в общей сложности 4 часа 17 минут. В это время Луна пройдёт через полутень Земли. Как отмечают астрономы, это будет достаточно глубокое, но очень слабое лунное затмение, так как Луна пройдёт только около края тени Земли - через южную её часть. 

Полутеневое лунное затмение 5 мая смогут наблюдать из Австралии, Африки, Южной и Восточной Европы, большей части Азии, Антарктиды, а также в акваториях Индийского, Тихого и Атлантического океанов. Первое лунное затмение смогут наблюдать из Грузии и большей части территории России.

Однако наблюдать это астрономическое явление смогут только опытные астрономы, так как невооруженным глазом этот вид затмения практически не заметен.

Астрологи отмечают, что это полнолуние произойдёт в знаке Скорпиона. Планеты, курирующие Скорпион, – Марс и Плутон. Обе они в момент полнолуния ослаблены. Полнолуние в Скорпионе – самое сложное из всех. Поскольку в момент полнолуния Луна скрыта в тени Земли, течение энергий может действовать разрушительно. Влияние полнолуния и затмения начнётся 4 мая и сохранится до завершения третьей лунной четверти, то есть до 12 числа. В этот период в разы увеличиваются агрессивность, склонность решать проблемы силовым путём (преимущественно ударом в спину либо исподтишка). Резко возрастает кривая травматизма, насилия, риск всевозможных катастроф – техногенных, природных и финансовых.

Способность к диалогу сейчас снижена, но нельзя поддаваться на провокации и пытаться решить проблему с помощью кулаков во всех смыслах слова. Удар, в конечном счёте, обернётся против вас. Кто сумеет удержаться в цивилизованных рамках, тот останется в стратегическом выигрыше.

Плюс нынешнего полнолуния таков: наступает самое подходящее время для укрепления физической и психологической формы. Возможно, стоит прибегнуть к помощи силовых тренажёров.

Также это время подходит для кардинальной смены имиджа, для любых экспериментов с внешностью, для начала психологических тренингов и консультаций со специалистами. 

Ранее мы сообщали, что в мае ожидаются мощные магнитные бури.

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