В ОПЕК+ начали добровольное снижение добычи нефти

Девять стран ОПЕК+ объявили о начале дополнительных ограничительных мерах по добыче нефти с мая по конец 2023 года, сообщает Zakon.kz

По информации ТАСС, Саудовская Аравия добровольно снизит производство на 500 тыс. б/с, Ирак - на 211 тыс. б/ с, ОАЭ - на 144 тыс. б/с, Кувейт - на 128 тыс. б/с, Казахстан - на 78 тыс. б/с, Алжир - на 48 тыс. б/с, Оман - на 40 тыс. б/с, Габон - на 8 тыс. б/с. Россия продлила до конца года действовавшее до конца июня решение о сокращении добычи на 500 тыс. б/с от средних февральских значений.

Добровольный объем снижения производства станет дополнением к действующему с ноября 2022 года плану ОПЕК+ по сокращению в 2 млн б/с.

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