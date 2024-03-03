Казахстан продлит добровольное снижение добычи нефти до конца июня

Казахстан продлит дополнительное добровольное сокращение добычи на 82 тысячи баррелей в день на второй квартал 2024 года в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+, сообщает Zakon.kz.

В Минэнерго РК отметили, что таким образом, до конца июня 2024 года добыча в Казахстане составит 1468 млн баррелей в сутки.

"В дальнейшем, в целях поддержания стабильности рынка, эти дополнительные объемы добычи будут постепенно возвращаться в зависимости от рыночной конъюнктуры. Это добровольное сокращение является дополнением к добровольному сокращению добычи на 78 тыс. баррелей в день, ранее объявленному Казахстаном в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что это дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры предосторожности, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.

31 января 2023 года президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев рассказал, куда экспортируют казахстанскую нефть. В частности, начаты поставки сырья в Германию и в направлении Азербайджана по нефтепроводу "Баку – Тбилиси – Джейхан", расширен танкерный флот совместно с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов.