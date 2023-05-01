Максим Галкин показал детей, прилетевших к нему в Париж

Ночью 1 мая 2023 года rомик и телеведущий Максим Галкин опубликовал новое видео с детьми – сыном Гарри и дочерью Лизой. Они прилетели к отцу в Париж, где он 2 мая выступит с концертом, сообщает Zakon.kz.

Чуть раньше мужа Алла Пугачева на своей странице в Instagram показала детей с чемоданами, которые как раз собирались лететь к отцу в Париж.

"Три счастливых дня в Париже. Встреча с папой и поездка в Диснейленд. Ура!", – написала Примадонна.

В свою очередь Максим Галкин подписал видео с детьми лаконично: "Прилетели дети ко мне в Париж!"

"Мы так счастливы", – говорят на видео Гарри и Лиза, сидящие в обнимку с отцом.

На видео отреагировал российский медиаменеджер Арман Давлетяров:

"Счастливые, хорошего настроения и ярких впечатлений!"

Поклонников Галкина ролик умилил:

"Ой как мило!"

"Какие красивые дети",

"Просто вылитые Алла и Максим",



"Супер! Хорошо погулять по Парижу",

"Милейшие дети и явно отличный папа",

"Вот и отлично. Проверят свой французский на месте",

"Ваши детки – чудо! Всегда улыбаюсь, когда смотрю фото и видео с ними",

"Обожаю вашу семью! Такие хорошие дети могут быть только у хороших родителей",

"Хорошего вам времяпровождения. Пусть улыбки не сходят с ваших лиц. Вы замечательные",



"За воссоединение! Так славно подросли детки! Одно удовольствие наблюдать за всеми вами!"

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