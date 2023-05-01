Максим Галкин показал детей, прилетевших к нему в Париж
Фото: Instagram/maxgalkinru
Ночью 1 мая 2023 года rомик и телеведущий Максим Галкин опубликовал новое видео с детьми – сыном Гарри и дочерью Лизой. Они прилетели к отцу в Париж, где он 2 мая выступит с концертом, сообщает Zakon.kz.
Чуть раньше мужа Алла Пугачева на своей странице в Instagram показала детей с чемоданами, которые как раз собирались лететь к отцу в Париж.
"Три счастливых дня в Париже. Встреча с папой и поездка в Диснейленд. Ура!", – написала Примадонна.
В свою очередь Максим Галкин подписал видео с детьми лаконично: "Прилетели дети ко мне в Париж!"
"Мы так счастливы", – говорят на видео Гарри и Лиза, сидящие в обнимку с отцом.
На видео отреагировал российский медиаменеджер Арман Давлетяров:
"Счастливые, хорошего настроения и ярких впечатлений!"
Поклонников Галкина ролик умилил:
- "Ой как мило!"
- "Какие красивые дети",
- "Просто вылитые Алла и Максим",
- "Супер! Хорошо погулять по Парижу",
- "Милейшие дети и явно отличный папа",
- "Вот и отлично. Проверят свой французский на месте",
- "Ваши детки – чудо! Всегда улыбаюсь, когда смотрю фото и видео с ними",
- "Обожаю вашу семью! Такие хорошие дети могут быть только у хороших родителей",
- "Хорошего вам времяпровождения. Пусть улыбки не сходят с ваших лиц. Вы замечательные",
- "За воссоединение! Так славно подросли детки! Одно удовольствие наблюдать за всеми вами!"
Максим Галкин показал, каким он был в молодости
Новость по теме
7 апреля 2023 года Максим Галкин в соцсети опубликовал одну из любимых фотографий Аллы Пугачевой.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ