Поклонники обратились к Димашу Кудайбергену

Поклонники популярного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена обратились к своему кумиру, сообщает Zakon.kz.

1 мая 2023 года Димаш опубликовал новое фото на своей странице в Instagram.

"Спасибо, Армения! Пока", – подписал лаконично снимок Кудайберген.

Поклонники обратились к артисту с просьбой выложить на YouTube-канале армянскую песню "Сарери овин мернем", которую исполнил на концерте в Ереване Димаш:

"Просто невероятный концерт! До встречи в Анталье!"

"Очень хочется армянскую песню слушать и слушать! Можно ее на YouTube выложить?"

"Спасибо за великолепный концерт, любимый Артист! Восхитительно, душевно, горячо!"



"Концерт – огонь! Отдельное спасибо за песню на армянском языке. Очень понравилась!"

"Димаш, концерт в Ереване был невероятный! Будем ждать теперь с нетерпением удачного концерта в Анталье!"

"Особая благодарность от поклонников из Армении, дорогой... И лично от меня спасибо большое! Ты исполнил мою самую любимую песню на армянском языке!"

"Спасибо за концерт в Ереване! Это было что-то невероятное, твое настроение, твои эмоции, твоя энергетика! Зажигали по полной не только те, кто был там с тобой! Зажигали все! За песню на армянском отдельное спасибо! Любим!"



"Тебе спасибо, Димаш! Каждый раз думаю, что лучше быть не может, но ты доказываешь, что может. Атмосфера была огонь! Хоть мы присутствовали только виртуально, но атмосферу почувствовали... Мы очень надеемся, что будет официальная версия на твоем YouTube-канале!"

"Спасибо за шикарный и очень теплый концерт! Мне кажется, он был очень горячим, очень душевный! Мы все погрузились в магию прекрасной музыки! Невероятно проникновенное, и одновременно волнующее звучание неповторимого изумительного голоса. Пусть всегда будут величественные декорации, впечатляющие костюмы и фантастическое шоу!"

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