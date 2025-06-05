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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген обратился к англоязычным поклонникам

Димаш анонсировал новый концерт, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 22:10 Фото: dimashnews.com
Казахстанский певец Димаш Кудайберген после выступления в Лондоне обратился к своим поклонникам на английском языке и анонсировал свой новый концерт, сообщает Zakon.kz.

Ролик он опубликовал в Instagram.


"Увидимся на моем концерте 12 ноября в Лондоне. Всех люблю", – подписал пост артист.

Поклонники заявили, что очень ждут встречи с Димашем:

– Наконец-то увижу вас живьем! Пожалуйста, проведите встречу с поклонниками после концерта!

– Насыщенные дни у тебя в Лондоне выдались! Все прошло на высшем уровне! И будущий концерт 12 ноября, уверена, будет успешным! Многие лондонцы успели тебя полюбить за это время и стать твоими поклонниками! Удачи, Димаш!

– Огромное спасибо вам и Лондону! Мы вас любим и ждем встречи в декабре в Риге! Скучаем и ждем!

– Прекрасные встречи с фанатами. Хотелось бы увидеть такую в США! Увидимся в октябре в Нью-Йорке.

Ранее Димаш Кудайберген в Лондоне выступил на одной сцене с всемирно известной певицей Ларой Фабиан.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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