Димаш Кудайберген обратился к англоязычным поклонникам

Ролик он опубликовал в Instagram.

Поклонники заявили, что очень ждут встречи с Димашем:

– Наконец-то увижу вас живьем! Пожалуйста, проведите встречу с поклонниками после концерта!



– Насыщенные дни у тебя в Лондоне выдались! Все прошло на высшем уровне! И будущий концерт 12 ноября, уверена, будет успешным! Многие лондонцы успели тебя полюбить за это время и стать твоими поклонниками! Удачи, Димаш!

– Огромное спасибо вам и Лондону! Мы вас любим и ждем встречи в декабре в Риге! Скучаем и ждем!

– Прекрасные встречи с фанатами. Хотелось бы увидеть такую в США! Увидимся в октябре в Нью-Йорке.