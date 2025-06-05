Димаш Кудайберген обратился к англоязычным поклонникам
Фото: dimashnews.com
Казахстанский певец Димаш Кудайберген после выступления в Лондоне обратился к своим поклонникам на английском языке и анонсировал свой новый концерт, сообщает Zakon.kz.
Ролик он опубликовал в Instagram.
"Увидимся на моем концерте 12 ноября в Лондоне. Всех люблю", – подписал пост артист.
Поклонники заявили, что очень ждут встречи с Димашем:
– Наконец-то увижу вас живьем! Пожалуйста, проведите встречу с поклонниками после концерта!
– Насыщенные дни у тебя в Лондоне выдались! Все прошло на высшем уровне! И будущий концерт 12 ноября, уверена, будет успешным! Многие лондонцы успели тебя полюбить за это время и стать твоими поклонниками! Удачи, Димаш!
– Огромное спасибо вам и Лондону! Мы вас любим и ждем встречи в декабре в Риге! Скучаем и ждем!
– Прекрасные встречи с фанатами. Хотелось бы увидеть такую в США! Увидимся в октябре в Нью-Йорке.
Ранее Димаш Кудайберген в Лондоне выступил на одной сцене с всемирно известной певицей Ларой Фабиан.
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