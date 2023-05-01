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Уголовное дело по факту смерти сенатора Гульмиры Каримовой закрыли в Астане

Уголовное дело по факту смерти сенатора Гульмиры Каримовой закрыли в Астане Фото: gov.kz
В конце января 2023 года скончалась новоизбранный сенатор Гульмира Каримова. Через месяц было возбуждено уголовное дело, которое, как стало известно сегодня, 1 мая, закрыли в Астане, сообщает Zakon.kz.

Комментарий "Патриоту" дал замначальника столичного департамента полиции Куаныш Орынбетов:

"Проводилось досудебное расследование по факту скоропостижной смерти Гульмиры Каримовой. На сегодняшний день расследование прекращено в порядке ст. 35 ч. 1 п. 2 УПК РК, то есть за отсутствием состава уголовного правонарушения. Прокурор, который вел надзор за этим делом, данное решение утвердил".

Он подчеркнул, что были исчерпаны все возможности для собирания дополнительных доказательств, и следователь пришел к выводу, что в деле нет состава преступления.

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Расследование смерти депутата Гульмиры Каримовой прокомментировал глава МВД

Новоизбранный депутат Сената Парламента Казахстана Гульмира Каримова скончалась ночью 27 января 2023 года. Ей было 45 лет. Предварительный диагноз был анафилактический шок, но 28 января в Минздраве сообщили, что причиной смерти послужил острый инфаркт миокарда. 25 февраля по факту смерти сенатора было возбуждено уголовное дело.

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