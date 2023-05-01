Юные алматинцы станцевали лезгинку для Досаева

В Алматы 1 мая 2023 года на площади Абая с участием акима южной столицы Ерболата Досаева состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Единства народа Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба городского акимата поделилась видео, где двое юных алматинцев танцуют лезгинку для Ерболата Досаева, а он в свою очередь радостно аплодирует им.

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27 апреля 2023 года в пресс-службе акимата Алматы рассказали, какие мероприятия запланированы в южной столице на 1 Мая – День единства народа Казахстана.