Талдыкорганка пыталась сброситься с моста
Фото: скриншот видео
В Талдыкоргане полицейские спасли девушку, которая пыталась сброситься с моста, сообщает Zakon.kz.
Сообщение о молодой женщине, которая якобы пытается спрыгнуть с моста в реку Каратал, поступило на канал "102" утром 1 мая 2023 года.
"На вызов оперативно отреагировал ближайший патрульный экипаж в составе Дамира Анаятова и Ержана Жасуланулы, а также местный участковый инспектор Мурат Сарыбаев. На месте происшествия оказался также прохожий мужчина, который помог стражам порядка вызволить девушку из-под моста, где она зацепилась за трубы".Пресс-служба Департамента полиции Жетысуской области
Спасенной девушкой оказалась 25-летняя жительница Талдыкоргана, которая не нуждалась в медицинской помощи.
"Доставив девушку в опорный пункт, полицейские ограничились профилактической беседой, а затем передали ее родным. Что послужило поводом к такому поступку, который едва не стоил ей жизни, выясняется".Пресс-служба ДП Жетысуской области
8 марта 2023 года сообщалось, что в Алматы мужчина пытался сброситься с моста.
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