Талдыкорганка пыталась сброситься с моста

В Талдыкоргане полицейские спасли девушку, которая пыталась сброситься с моста, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о молодой женщине, которая якобы пытается спрыгнуть с моста в реку Каратал, поступило на канал "102" утром 1 мая 2023 года.

"На вызов оперативно отреагировал ближайший патрульный экипаж в составе Дамира Анаятова и Ержана Жасуланулы, а также местный участковый инспектор Мурат Сарыбаев. На месте происшествия оказался также прохожий мужчина, который помог стражам порядка вызволить девушку из-под моста, где она зацепилась за трубы". Пресс-служба Департамента полиции Жетысуской области

Спасенной девушкой оказалась 25-летняя жительница Талдыкоргана, которая не нуждалась в медицинской помощи.

"Доставив девушку в опорный пункт, полицейские ограничились профилактической беседой, а затем передали ее родным. Что послужило поводом к такому поступку, который едва не стоил ей жизни, выясняется". Пресс-служба ДП Жетысуской области

8 марта 2023 года сообщалось, что в Алматы мужчина пытался сброситься с моста.

