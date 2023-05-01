Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Важные и опасные погодные явления по Казахстану на 2 мая

Важные и опасные погодные явления по Казахстану на 2 мая Фото: freepik
"Казгидромет" представили штормовое предупреждение на 2 мая по Казахстану. По прогнозам синоптиков, во многих областях страны ожидается сильный дождь, в горных районах — снег и заморозки, сообщает Zakon.kz.

Туман ожидается на севере Костанайской области ночью и утром. Также, ночью на северо-востоке области ожидаются заморозки до 2 °C.

Ожидается пыльная буря в центре на востоке Кызылординской области с порывами ветра до 15-20 м/с. В городе Кызылорда также ожидается пыльная буря с ветром, достигающим 15-20 м/с.

На западе Атырауской области ожидается гроза, а на востоке – пыльная буря, которые сопровождаются ветром с порывами до 15-20 м/с на севере и востоке области.

В Улытауской области на севере и юге ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

На юге и востоке Жетысуской области ожидается ветер со скоростью 17-22 м/с, а в горных районах области ночью возможны заморозки до 2 градусов. В районе Алакольских озер Жетысуской области сохраняется сильный ветер со скоростью 17-22 м/с, а порывы могут достигать 30 м/с и более.

Новость по теме

Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане

На западе и северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза, а ветер на юге и востоке области будет иметь порывы со скоростью 15-20 м/с днем.

На севере, в центре и востоке Абайской области ожидаются осадки в виде дождя или снега, а также туман. Ветер на западе, востоке и в центре области будет иметь порывы со скоростью 15-20 м/с как утром, так и днем.

В городе Семей ожидается ветер днем с порывами со скоростью 15-18 м/с.

Восточно-Казахстанская область ожидает осадки (дождь, снег) ночью на севере, востоке, в центре и днем на большей части территории. Туман возможен на севере и востоке области. Ветер будет достигать порывов 15-20 м/с на севере, западе и юге. В городе Усть-Каменогорск днем ожидается ветер с порывами 15-18 м/с.

Новость по теме

Какой будет погода в Казахстане в мае

Мангистауская область ожидает грозы на большей части своей территории. Днем на западе и юге области ожидается сильный дождь. Ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с на севере, востоке и в центре области. В городе Актау ожидается гроза, а также временами сильный дождь.

Карагандинская область ожидает ветра с порывами 18 м/с на севере и востоке днем. В городе Караганда ночью ожидаются заморозки от 1 до 3 °C.

В горных районах Алматинской области в ближайшие дни возможны временами сильные осадки, включая дождь и снег. Днем на юге области и в горных районах возможны грозы с градом. Ветер на севере, юге и востоке области будет иметь порывы скорости 15-20 м/с, а днем порывы могут достигать 23-28 м/с. Ночью в горных районах ожидаются заморозки, которые могут достигать 1-6 °C.

В Конаеве днем ожидается ветер порывы — 15-20 м/с.

На севере Туркестанской области прогнозируется пыльная буря. Ветер будет достигать 15-20 м/с на севере, западе, а также в горных и предгорных районах области, а днем порывы могут достигать 25 м/с.

В городах Шымкент и Туркестан ожидается ветер силой 15-20 м/с днем, а временами порывы могут достигать 23 м/с.

2-3 мая на севере Жамбылской области ожидается пыльная буря. Днем в горных районах области возможна гроза. Ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области будет составлять 15-20 м/с с порывами 23-28 м/с.

В городе Тараз 2-3 мая ожидается ветер 15-20 м/с с порывами до 25 м/с утром и днем.

Читайте также

Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане

Токаев поздравил Мирзиёева

Главное к утру: схрон с оружием близ Талдыкоргана, шахматная корона у китайца и поздравления Токаева с 1 Мая

Мухит Турсынали
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила проезда по платным дорогам
Оплату за проезд по платным дорогам будут взимать по новым правилам
Ташкент
МВД Узбекистана отследило школьника, который опубликовал объявление о продаже Ташкента
Курсы валют в обменниках Казахстана на 1 мая
Курсы валют в обменниках Казахстана на 1 мая
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Длинные выходные: как казахстанцы отдохнут в мае 2023 года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления