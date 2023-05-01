Важные и опасные погодные явления по Казахстану на 2 мая

"Казгидромет" представили штормовое предупреждение на 2 мая по Казахстану. По прогнозам синоптиков, во многих областях страны ожидается сильный дождь, в горных районах — снег и заморозки, сообщает Zakon.kz.

Туман ожидается на севере Костанайской области ночью и утром. Также, ночью на северо-востоке области ожидаются заморозки до 2 °C.



Ожидается пыльная буря в центре на востоке Кызылординской области с порывами ветра до 15-20 м/с. В городе Кызылорда также ожидается пыльная буря с ветром, достигающим 15-20 м/с.

На западе Атырауской области ожидается гроза, а на востоке – пыльная буря, которые сопровождаются ветром с порывами до 15-20 м/с на севере и востоке области.

В Улытауской области на севере и юге ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

На юге и востоке Жетысуской области ожидается ветер со скоростью 17-22 м/с, а в горных районах области ночью возможны заморозки до 2 градусов. В районе Алакольских озер Жетысуской области сохраняется сильный ветер со скоростью 17-22 м/с, а порывы могут достигать 30 м/с и более.

На западе и северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза, а ветер на юге и востоке области будет иметь порывы со скоростью 15-20 м/с днем.

На севере, в центре и востоке Абайской области ожидаются осадки в виде дождя или снега, а также туман. Ветер на западе, востоке и в центре области будет иметь порывы со скоростью 15-20 м/с как утром, так и днем.

В городе Семей ожидается ветер днем с порывами со скоростью 15-18 м/с.

Восточно-Казахстанская область ожидает осадки (дождь, снег) ночью на севере, востоке, в центре и днем на большей части территории. Туман возможен на севере и востоке области. Ветер будет достигать порывов 15-20 м/с на севере, западе и юге. В городе Усть-Каменогорск днем ожидается ветер с порывами 15-18 м/с.

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Мангистауская область ожидает грозы на большей части своей территории. Днем на западе и юге области ожидается сильный дождь. Ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с на севере, востоке и в центре области. В городе Актау ожидается гроза, а также временами сильный дождь.

Карагандинская область ожидает ветра с порывами 18 м/с на севере и востоке днем. В городе Караганда ночью ожидаются заморозки от 1 до 3 °C.

В горных районах Алматинской области в ближайшие дни возможны временами сильные осадки, включая дождь и снег. Днем на юге области и в горных районах возможны грозы с градом. Ветер на севере, юге и востоке области будет иметь порывы скорости 15-20 м/с, а днем порывы могут достигать 23-28 м/с. Ночью в горных районах ожидаются заморозки, которые могут достигать 1-6 °C.

В Конаеве днем ожидается ветер порывы — 15-20 м/с.

На севере Туркестанской области прогнозируется пыльная буря. Ветер будет достигать 15-20 м/с на севере, западе, а также в горных и предгорных районах области, а днем порывы могут достигать 25 м/с.



В городах Шымкент и Туркестан ожидается ветер силой 15-20 м/с днем, а временами порывы могут достигать 23 м/с.

2-3 мая на севере Жамбылской области ожидается пыльная буря. Днем в горных районах области возможна гроза. Ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области будет составлять 15-20 м/с с порывами 23-28 м/с.



В городе Тараз 2-3 мая ожидается ветер 15-20 м/с с порывами до 25 м/с утром и днем.