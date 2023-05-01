Автобус насмерть сбил женщину в Уральске

В Уральске водитель автобуса допустил наезд на женщину после столкновения с легковым авто. Пострадавшая скончалась в больнице, сообщает Zakon.kz.

ДТП с участием автобуса произошло сегодня около 13:00 на улице Курмангазы напротив кафе "Бибигуль".

По данным полиции, водитель автобуса, гражданин 1970 года рождения, столкнулся с автомобилем марки "Toyota Camry", затем не справившись с управлением наехал на женщину 1965 года рождения.

Фото: ДП Западно-Казахстанской области

После происшествия женщина была доставлена в больницу, но вскоре скончалась. Кроме того, два пассажира автобуса получили телесные повреждения. Подробности происшествия выясняют правоохранительными органами.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).