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В Болгарии перед кортежем прокурора прогремел взрыв

авто Фото: pixabay
Инцидент произошел в 14:45 по времени Астаны на трассе между Софией и городом Самоков. По предварительным данным, взрывное устройство сработало перед одним из автомобилей колонны главного прокурора Болгарии Ивана Гешева, сообщает Zakon.kz.

Как пишут Риа Новости, при происшествии никто не пострадал.

Предлполагается, что под автомобилем Гешева дистанционно взорвали осколочную бомбу направленного действия. По словам саперов, прибывших на место происшествия, взрыв был мощным и достаточным для убийства.

По словам источников, главный прокурор выжил благодаря бронированному Audi. Тем не менее в его автомобиле обнаружили треснувшие стекла и многочисленные повреждения.

Для расследования инцидента сформировали штаб с участием всех силовых служб, министр внутренних дел Иван Демерджиев находится с ним в постоянном контакте. Ожидается, что во вторник премьер-министр Гылыб Донев проведет совещание с главой МВД и прокуратурой, по итогам которого примут соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что в Турции ликвидировали главаря ИГ в Сирии.

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