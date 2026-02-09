#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
494.63
583.22
6.42
События

Назначен новый прокурор Астаны

прокурор Астаны Габит Муканов, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 10:04 Фото: Генеральная прокуратура
По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора Габит Муканов назначен на должность прокурора города Астаны, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Генпрокуратуры, Габит Муканов начал трудовой путь помощником прокурора Кербулакского района Алматинской области. В разные годы занимал должности прокурора Талгарского района Алматинской области, прокурора Медеуского района города Алматы, руководителя Аппарата – начальника Управления прокуратуры города Астаны, заместителя прокурора города Астаны, начальника Департамента кадрового развития Генеральной прокуратуры.

С августа 2021 года занимал должность прокурора города Шымкента.

За безупречное исполнение служебных обязанностей награжден медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" и орденом "Айбын" II степени.

Государственный советник юстиции 3 класса. Почетный работник прокуратуры.

Кроме того, стало известно о назначении нового прокурора Шымкента.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Назначен новый прокурор Шымкента
10:03, Сегодня
Назначен новый прокурор Шымкента
Назначен новый прокурор Талгарского района
13:20, 30 октября 2024
Назначен новый прокурор Талгарского района
Назначен новый прокурор Семея
15:09, 24 января 2024
Назначен новый прокурор Семея
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Иртыш" укрепился защитником сборной Беларуси
10:10, Сегодня
"Иртыш" укрепился защитником сборной Беларуси
В Астане вспыхнул скандал из-за "выселения" юных гимнасток
09:53, Сегодня
В Астане вспыхнул скандал из-за "выселения" юных гимнасток
"Каспий" провёл контрольный поединок на сборах
09:35, Сегодня
"Каспий" провёл контрольный поединок на сборах
Назван будущий хозяин "Елимая"
09:09, Сегодня
Назван будущий хозяин "Елимая"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: