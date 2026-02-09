Назначен новый прокурор Астаны
По информации пресс-службы Генпрокуратуры, Габит Муканов начал трудовой путь помощником прокурора Кербулакского района Алматинской области. В разные годы занимал должности прокурора Талгарского района Алматинской области, прокурора Медеуского района города Алматы, руководителя Аппарата – начальника Управления прокуратуры города Астаны, заместителя прокурора города Астаны, начальника Департамента кадрового развития Генеральной прокуратуры.
С августа 2021 года занимал должность прокурора города Шымкента.
За безупречное исполнение служебных обязанностей награжден медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" и орденом "Айбын" II степени.
Государственный советник юстиции 3 класса. Почетный работник прокуратуры.
Кроме того, стало известно о назначении нового прокурора Шымкента.