Назначен новый прокурор Астаны

Фото: Генеральная прокуратура

По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора Габит Муканов назначен на должность прокурора города Астаны, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Генпрокуратуры, Габит Муканов начал трудовой путь помощником прокурора Кербулакского района Алматинской области. В разные годы занимал должности прокурора Талгарского района Алматинской области, прокурора Медеуского района города Алматы, руководителя Аппарата – начальника Управления прокуратуры города Астаны, заместителя прокурора города Астаны, начальника Департамента кадрового развития Генеральной прокуратуры. С августа 2021 года занимал должность прокурора города Шымкента. За безупречное исполнение служебных обязанностей награжден медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" и орденом "Айбын" II степени. Государственный советник юстиции 3 класса. Почетный работник прокуратуры. Кроме того, стало известно о назначении нового прокурора Шымкента.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: