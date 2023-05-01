В Китае несколько человек погибли в пожаре на химическом заводе

Фото: pixabay

Комитет по управлению зоной высоких технологий городского округа Ляочэн заявил о том, что пожар разгорелся на химическом заводе китайской химической корпорации Sinochem Group в восточной китайской провинции Шаньдун, сообщает Zakon.kz.

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