В Китае несколько человек погибли в пожаре на химическом заводе
Фото: pixabay
Комитет по управлению зоной высоких технологий городского округа Ляочэн заявил о том, что пожар разгорелся на химическом заводе китайской химической корпорации Sinochem Group в восточной китайской провинции Шаньдун, сообщает Zakon.kz.
Утром 1 мая на участке по производству перекиси водорода, пишет РИА Новости, произошел взрыв, за которым последовал пожар.
"В результате происшествия пять человек погибли и один человек получил ранения, еще один человек числится пропавшим", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время пожар полностью потушен, ведутся активные поиски пропавшего человека, пострадавшему оказывается медицинская помощь. Причины инцидента выясняются.
Ранее сообщалось, что в Болгарии перед кортежем прокурора прогремел взрыв.
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