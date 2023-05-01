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В Китае несколько человек погибли в пожаре на химическом заводе

пожар Фото: pixabay
Комитет по управлению зоной высоких технологий городского округа Ляочэн заявил о том, что пожар разгорелся на химическом заводе китайской химической корпорации Sinochem Group в восточной китайской провинции Шаньдун, сообщает Zakon.kz.

Утром 1 мая на участке по производству перекиси водорода, пишет РИА Новости, произошел взрыв, за которым последовал пожар.

"В результате происшествия пять человек погибли и один человек получил ранения, еще один человек числится пропавшим", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время пожар полностью потушен, ведутся активные поиски пропавшего человека, пострадавшему оказывается медицинская помощь. Причины инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что в Болгарии перед кортежем прокурора прогремел взрыв.

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