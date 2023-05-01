Яркие признаки измен на работе назвал психотерапевт

Психотерапевт Тоби Ингам предупредил, что человек, изменяющий своему партнеру с коллегой, меняет привычки и прячет свой телефон, сообщает Zakon.kz.

В статье для издания Mail Online он отметил, что насторожиться стоит в том случае, если партнер больше не зовет с собой на посиделки с коллегами.

"Если он отдает предпочтение общению в сослуживцами, а не с вами, – это тревожный знак. Если раньше вас приглашали на рабочие встречи, но теперь это не поощряется, то для этого может быть причина". Тоби Ингам

Он уточнил, что частые опоздания с работы и перемены в поведении и внешнем виде тоже не сулят ничего хорошего.

"Если ваш партнер всегда спокойно относился к тому, что надевать на работу, но вдруг стал обращать на это внимание, – выясните причины таких перемен. Нет ничего плохого в желании хорошо выглядеть. Однако, если он прилагает больше усилий, чтобы блестяще выглядеть на работе, возможно, он пытается произвести впечатление на кого-то другого". Тоби Ингам

В случае внезапной страсти к установке паролей на телефоне, компьютере или планшете нужно начать беспокоиться, считает психотерапевт. Он добавил, что удаление истории на компьютере или отключение функции "поделиться моим местоположением" также может быть признаком того, что человек что-то скрывает.

"Если доселе незнакомое вам имя партнер начинает постоянно упоминать в разговоре, – это сигнал к тому, чтобы насторожиться. Тревожным звонком является и обратная ситуация, когда человек совсем перестает говорить о том, о ком раньше сообщал новости". Тоби Ингам

Также человек, которому есть что скрывать, становится обидчивым и при любых наводящих вопросах начинает паниковать и защищаться.

"Если вы обнаружите, что вашему партнеру нравится коллега, не стоит шпионить за его телефоном или пытаться обмануть его, чаще упоминая имя пассии в его присутствии. Парам необходимо открыто и откровенно говорить обо всем", – советует психотерапевт.

Ранее редакция Zakon.kz составила подборку самых ожидаемых фильмов 2023 года, которые скрасят ваш праздничный досуг в выходной день.

