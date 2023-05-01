Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Яркие признаки измен на работе назвал психотерапевт

советы Фото: pixabay
Психотерапевт Тоби Ингам предупредил, что человек, изменяющий своему партнеру с коллегой, меняет привычки и прячет свой телефон, сообщает Zakon.kz.

В статье для издания Mail Online он отметил, что насторожиться стоит в том случае, если партнер больше не зовет с собой на посиделки с коллегами.

"Если он отдает предпочтение общению в сослуживцами, а не с вами, – это тревожный знак. Если раньше вас приглашали на рабочие встречи, но теперь это не поощряется, то для этого может быть причина". Тоби Ингам

Он уточнил, что частые опоздания с работы и перемены в поведении и внешнем виде тоже не сулят ничего хорошего.

"Если ваш партнер всегда спокойно относился к тому, что надевать на работу, но вдруг стал обращать на это внимание, – выясните причины таких перемен. Нет ничего плохого в желании хорошо выглядеть. Однако, если он прилагает больше усилий, чтобы блестяще выглядеть на работе, возможно, он пытается произвести впечатление на кого-то другого". Тоби Ингам

В случае внезапной страсти к установке паролей на телефоне, компьютере или планшете нужно начать беспокоиться, считает психотерапевт. Он добавил, что удаление истории на компьютере или отключение функции "поделиться моим местоположением" также может быть признаком того, что человек что-то скрывает.

"Если доселе незнакомое вам имя партнер начинает постоянно упоминать в разговоре, – это сигнал к тому, чтобы насторожиться. Тревожным звонком является и обратная ситуация, когда человек совсем перестает говорить о том, о ком раньше сообщал новости". Тоби Ингам

Также человек, которому есть что скрывать, становится обидчивым и при любых наводящих вопросах начинает паниковать и защищаться.

"Если вы обнаружите, что вашему партнеру нравится коллега, не стоит шпионить за его телефоном или пытаться обмануть его, чаще упоминая имя пассии в его присутствии. Парам необходимо открыто и откровенно говорить обо всем", – советует психотерапевт.

Ранее редакция Zakon.kz составила подборку самых ожидаемых фильмов 2023 года, которые скрасят ваш праздничный досуг в выходной день.

Читайте также

Топ-4 фильмов, которые стоит посмотреть в 2023 году

Гороскоп на май от звезды "Битвы экстрасенсов"

Как сохранить здоровый сон у ребенка, рассказала терапевт

Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила проезда по платным дорогам
Оплату за проезд по платным дорогам будут взимать по новым правилам
Ташкент
МВД Узбекистана отследило школьника, который опубликовал объявление о продаже Ташкента
Поклонники обратились к Димашу Кудайбергену
Поклонники обратились к Димашу Кудайбергену
Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане
Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления