Психотерапевт раскрыл неочевидный симптом проблем в отношениях

Психотерапевт Фил Маклеод предупредил, что привычка отслеживать местоположение партнера через приложения может указывать на серьезные проблемы в отношениях, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста в беседе с Daily Mail, такое поведение чаще всего продиктовано не заботой, а недоверием, тревожностью и стремлением к контролю.

"Когда отслеживание становится рутинным, ожидаемым или навязчивым действием, это сигнал того, что в отношениях утеряны ключевые вещи: доверие, уважение и эмоциональная безопасность", – пояснил Маклеод.

Фил Маклеод отметил, что стремление контролировать каждый шаг партнера часто связано с низкой самооценкой, страхом предательства или прошлой травмой. Но когда страх берет верх над доверием, отношения превращаются из романтических в холодные, лишенные любви и эмоциональной близости.

