Евгений Петросян попал в больницу в Москве

Советский и российский юморист Евгений Петросян госпитализирован, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Telegram-канала Mash, артисту эстрады стало плохо в собственной квартире в Хамовниках. Отмечается, что у юмориста сильно закружилась голова, после чего его супруга вызвала скорую.

Приехавшие на вызов медики настояли на том, чтобы отвезти артиста эстрады в больницу.

"Сейчас 77-летнего Петросяна обследуют для установки точного диагноза", – утверждают авторы канала.

В 2019-ом году Петросян женился на молодой помощнице. Татьяна Брухунова родила ему ребенка спустя три месяца после свадьбы.