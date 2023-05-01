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Евгений Петросян попал в больницу в Москве

артист Фото: Instagram/petrosyanevgeny
Советский и российский юморист Евгений Петросян госпитализирован, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Telegram-канала Mash, артисту эстрады стало плохо в собственной квартире в Хамовниках. Отмечается, что у юмориста сильно закружилась голова, после чего его супруга вызвала скорую.

Приехавшие на вызов медики настояли на том, чтобы отвезти артиста эстрады в больницу.

"Сейчас 77-летнего Петросяна обследуют для установки точного диагноза", – утверждают авторы канала.

В 2019-ом году Петросян женился на молодой помощнице. Татьяна Брухунова родила ему ребенка спустя три месяца после свадьбы.

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