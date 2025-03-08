79-летний Евгений Петросян госпитализирован с кровотечением

Российский юморист Евгений Петросян госпитализирован в Москве с желудочно-кишечным кровотечением, сообщает Zakon.kz.

По информации РЕН ТВ, 79-летнего артиста доставили 8 марта 2025 года в больницу. Источник телеканала рассказал, что в данный момент Петросян находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Помощница и концертный директор, а ныне пятая супруга юмориста 35-летняя Татьяна Брухунова от комментариев журналистам отказалась.

В конце января 2025 года Брухунова похвасталась фото с Мальдив, которые ей сделал муж. Снимками с Мальдив поделился и сам Евгений Петросян.

Ранее юморист раскрыл смысл своего позднего брака с молодой помощницей, которая младше его на 44 года. Вместе супруги воспитывают двоих детей – сына Вагана и дочь Матильду.