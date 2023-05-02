В Павлодаре загорелся банный комплекс

В 21:16 на пульт 101 поступило сообщение о загорание банного комплекса, расположенного по улице М. Жусупа, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС региона, к месту вызова были направлены 3 единицы техники, 12 пожарных.

"По прибытию к месту вызова установлено, что в одноэтажной газоблочной бане в двух парильных помещениях произошел прогар в месте пересечения печных труб и потолка, с горением потолка на площади 4 кв. м", – говорится в сообщении.

Пожар был потушен в 22:01.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в садоводстве "Яблонька" в Павлодаре огонь распространился на дачные участки и сухую траву, площадь горения 6 га.