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Крупный пожар разгорелся в банном комплексе Экибастуза

пожар в бане Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
19 октября в 02:57 поступило сообщение о пожаре в банном комплексе города Экибастуза, сообщает Zakon.kz.

На место выехали 5 единиц техники и 20 человек личного состава.

"Выяснилось, что в одноэтажном этажном кирпичном банном комплексе "Оазис" происходит горение деревянных конструкций кровли, в корпусах 1 и 2 в парных и комнатах отдыха, а также внутренняя обшивка и мебель на общей площади 297 кв. м", – рассказали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области.
пожар в бане

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Пожарные локализовали горение в 04:02, ликвидировали в 04:42.

Ранее сообщалось, что женщина заживо сгорела в Караганде.

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