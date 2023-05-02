Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Во Франции более 100 полицейских и жандармов получили ранения

жандармы Фото: Twitter/@protest_global
Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил о том, что во время протеста против пенсионной реформы по всей Франции пострадали полицейские.

Как уточняет телеканал BFM, протесты были приурочены ко Дню труда.

"108 полицейских и жандармов были ранены, из них 20 – в Париже. 1 мая такое бывает крайне редко", – заявил министр.

По его словам, по всей Франции на акциях протеста был задержан 291 человек, из которых 90 – в Париже.

Дарманен также отметил, что использование беспилотников на манифестациях позволило быстро задержать агрессивных протестующих, напавших на здание мэрии в Лионе.

Ранее сообщалось, что профсоюзы страны призывают сделать 1 мая днем "беспрецедентной и народной акции против реформы пенсий и за социальную справедливость". Это будет 13-я по счету массовая акция.

Читайте также

Трампу отказали в аннулировании процесса по делу об изнасиловании

Елена Беляева
Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новые правила проезда по платным дорогам
Оплату за проезд по платным дорогам будут взимать по новым правилам
Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане
Погода на 2 мая: заморозки, снег, дождь и град ожидаются в Казахстане
Поклонники обратились к Димашу Кудайбергену
Поклонники обратились к Димашу Кудайбергену
Ташкент
МВД Узбекистана отследило школьника, который опубликовал объявление о продаже Ташкента
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления