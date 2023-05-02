Во Франции более 100 полицейских и жандармов получили ранения
Фото: Twitter/@protest_global
Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил о том, что во время протеста против пенсионной реформы по всей Франции пострадали полицейские.
Как уточняет телеканал BFM, протесты были приурочены ко Дню труда.
"108 полицейских и жандармов были ранены, из них 20 – в Париже. 1 мая такое бывает крайне редко", – заявил министр.
По его словам, по всей Франции на акциях протеста был задержан 291 человек, из которых 90 – в Париже.
Дарманен также отметил, что использование беспилотников на манифестациях позволило быстро задержать агрессивных протестующих, напавших на здание мэрии в Лионе.
Ранее сообщалось, что профсоюзы страны призывают сделать 1 мая днем "беспрецедентной и народной акции против реформы пенсий и за социальную справедливость". Это будет 13-я по счету массовая акция.
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