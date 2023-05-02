Во Франции более 100 полицейских и жандармов получили ранения

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил о том, что во время протеста против пенсионной реформы по всей Франции пострадали полицейские.

Как уточняет телеканал BFM, протесты были приурочены ко Дню труда.



"108 полицейских и жандармов были ранены, из них 20 – в Париже. 1 мая такое бывает крайне редко", – заявил министр.

По его словам, по всей Франции на акциях протеста был задержан 291 человек, из которых 90 – в Париже.

Дарманен также отметил, что использование беспилотников на манифестациях позволило быстро задержать агрессивных протестующих, напавших на здание мэрии в Лионе.

Ранее сообщалось, что профсоюзы страны призывают сделать 1 мая днем "беспрецедентной и народной акции против реформы пенсий и за социальную справедливость". Это будет 13-я по счету массовая акция.

