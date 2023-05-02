Сточными водами затопило дома в пригороде Усть-Каменогорска

Несколько домов поселка Мирный, что в пригороде Усть-Каменогорска, затопило канализационными нечистотами, сообщает Zakon.kz.

Утром первого мая сразу несколько домов двух улиц поселка Мирный оказались затопленными канализационными стоками. Жителям пострадавших домов пришлось надевать резиновые сапоги, чтобы передвигаться внутри жилых помещений, передает Altaynews.

Местные жители отмечают, что столкнулись с такой бедой не впервые. При этом коммунальные службы не только не спешат на помощь в таких случаях, но и пытаются уйти от ответственности.

"Такое вот не доброе утро в поселке Мирный, поднялась вода из канализации, уже не в первый раз. Коммунальные службы ссылаются друг на друга. Более двух часов не можем дождаться откачки. Больше пяти домов уже затоплено", – пожаловались жители поселка Мирный.

Причиной бедствия жителей поселка стала авария в канализационных сетях. Об этом рассказали в "Оскемен-Водоканале".

"Первого мая произошла аварийная ситуация на напорном канализационном коллекторе, который обеспечивает отвод сточных вод от правобережной части Усть-Каменогорска. Последняя реконструкция напорного коллектора произведена по участкам в период с 2005 по 2009 годы. Служба эксплуатации производит отключение аварийного участка и переводит работу на резервный трубопровод". Пресс-служба коммунального предприятия

Жителям пообещали помочь и откачать сточные воды из домов и дворов, но только после того, как будет закончен ремонт инженерных сетей.

Ранее астанинцы правого берега пожаловались, что несколько лет страдают от переполненных сточными водами подвалов, от которых в квартирах стоит жуткий запах

