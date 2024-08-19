Многоэтажки затопило канализационными водами в Костанайской области

Инцидент случился 18 августа в поселке Тобол района Беимбета Майлина, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание "Наша газета" на своей странице в Instagram, для предотвращения подтопления подвалов канализационными стоками местные жители сделали насыпи из песка возле своих домов. Со слов владельцев домов, данная проблема назревала уже давно, а в день происшествия на телефонное обращение ответил только мастер ГКП "Тобол". Однако оказать помощь пообещали только в понедельник 19 августа.

"Мужчины, живущие по ул. Элеваторная, дом № 66, самостоятельно борются с прорвавшей канализацией: подвозят песок, засыпают канализационные стоки, которые проникают в подвал", – рассказала изданию местная жительница.

Позднее в поселке затопило целый микрорайон и привокзальную площадь. Дополнительно пострадали жители многоквартирных домов по адресам:

ул. Бейбитшилик, 123;

ул. Станционная, 35;

и прилегающая территория.

По мнению жителей, их поселок находится на грани экологической катастрофы.

Также в регионе 475 человек пострадали от нападения кошек.