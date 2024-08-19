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Многоэтажки затопило канализационными водами в Костанайской области

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, рабочие, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей , фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 07:00 Фото: Zakon.kz
Инцидент случился 18 августа в поселке Тобол района Беимбета Майлина, сообщает Zakon.kz.

Как передает местное издание "Наша газета" на своей странице в Instagram, для предотвращения подтопления подвалов канализационными стоками местные жители сделали насыпи из песка возле своих домов. Со слов владельцев домов, данная проблема назревала уже давно, а в день происшествия на телефонное обращение ответил только мастер ГКП "Тобол". Однако оказать помощь пообещали только в понедельник 19 августа.

"Мужчины, живущие по ул. Элеваторная, дом № 66, самостоятельно борются с прорвавшей канализацией: подвозят песок, засыпают канализационные стоки, которые проникают в подвал", – рассказала изданию местная жительница.

Позднее в поселке затопило целый микрорайон и привокзальную площадь. Дополнительно пострадали жители многоквартирных домов по адресам:

  • ул. Бейбитшилик, 123;
  • ул. Станционная, 35;
  • и прилегающая территория.

По мнению жителей, их поселок находится на грани экологической катастрофы.

Также в регионе 475 человек пострадали от нападения кошек.

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Костанайская область Тобол 2024 год Ремонт Вода
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