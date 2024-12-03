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Названы самые удачные дни для стрижки в декабре-2024

стрижки календарь декабрь, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 17:16 Фото: pixabay
Многие считают, что лунный календарь может подсказать, когда лучше стричься, делать окраску или завивку волос. К примеру, рассчитаны дни, когда поход к парикмахеру с большой долей вероятности завершится удачно, да еще и избавит от негативной энергетики, сообщает Zakon.kz.

Согласно лунному календарю, самые благоприятные дни для стрижки волос в декабре 2024 года выпадут на 5, 6, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22 и 27 число.

Неблагоприятными днями для похода в парикмахерскую станут 1, 2, 9, 10, 16, 28 декабря.

Для быстрого роста волос лучше проводить стрижку 5, 6, 12, 13 числа, для укрепления волосяных луковиц – 15, 18, 20, 21, 22, 27, а для привлечения денег – 5, 12, 13, 21, 22 декабря.

Для кардинальной смены прически идеально подойдет 15 декабря.

Также отмечено, что красить волосы тон в тон или темнее, а также осветлять или мелировать будет благоприятно 5, 7, 11, 12, 15, 18, 22 декабря.

Укрепляющие и оздоровительные маски для волос принесут ощутимый эффект 10, 12, 13, 16, 20, 21, 25, 27 декабря. Все виды завивок и долговременного выпрямления лучше запланировать на 5, 7, 12, 13, 15, 21, 22 декабря.

Ранее сообщалось, что первый месяц зимы принесет множество новых возможностей и откроет двери в счастливое будущее. Этот период станет особенно удачным для Овнов, Львов и Стрельцов. К такому выводу пришла астролог с 20-летним опытом из Австралии Анжела Перл.

Также перед Новым годом многие начинают озвучивать свои желания. Другие же гадают, какие подарки смогут заполучить. Астрологи решили все за нас: они назвали три знака зодиака, которые получат самые лучшие презенты.

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