Названы самые удачные дни для стрижки в декабре-2024

Многие считают, что лунный календарь может подсказать, когда лучше стричься, делать окраску или завивку волос. К примеру, рассчитаны дни, когда поход к парикмахеру с большой долей вероятности завершится удачно, да еще и избавит от негативной энергетики, сообщает Zakon.kz.

Согласно лунному календарю, самые благоприятные дни для стрижки волос в декабре 2024 года выпадут на 5, 6, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22 и 27 число.

Неблагоприятными днями для похода в парикмахерскую станут 1, 2, 9, 10, 16, 28 декабря.

Для быстрого роста волос лучше проводить стрижку 5, 6, 12, 13 числа, для укрепления волосяных луковиц – 15, 18, 20, 21, 22, 27, а для привлечения денег – 5, 12, 13, 21, 22 декабря.

Для кардинальной смены прически идеально подойдет 15 декабря.

Также отмечено, что красить волосы тон в тон или темнее, а также осветлять или мелировать будет благоприятно 5, 7, 11, 12, 15, 18, 22 декабря.

Укрепляющие и оздоровительные маски для волос принесут ощутимый эффект 10, 12, 13, 16, 20, 21, 25, 27 декабря. Все виды завивок и долговременного выпрямления лучше запланировать на 5, 7, 12, 13, 15, 21, 22 декабря.

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