Несколько микрорайонов Атырау останутся без электричества

В Атырау 2 мая несколько микрорайонов останутся без электроэнергии, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в акимате, электроэнергию отключат для безопасного проведения работ по капитальному ремонту.

С 09:30-18:00 не будет электричества по адресам:

ул. Зелинского;

ул. С. Датова;

ул. Подхозная;

ул. Мясокомбинат;

ул. Жасталап;

ул. Вильямса;

ул. Коттеджная;

ул. Тимирязева;

ул. Бокейханова;

ул. Куйши Ыкылас;

С 10:00-17:00:

ул. Абая,11,11а,11б,13,13а,15,15а,17а,28а, 28б;

ул. Махамбета, 107,116,116а,116б,116г;

ул. Досмухамедова -Тельмана,13,15а,17, 19,19а,21;

пр. Азаттык,40,42,49а;

ул. Новая, 13;

ул. Амангельды,3;

с. Таскала;

ул. Косыбаева;

с/о."Сая"№2.

Ранее из-за аварии ряд жилых комплексов в Астане остались без света.