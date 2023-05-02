Несколько микрорайонов Атырау останутся без электричества
Фото: pixabay
В Атырау 2 мая несколько микрорайонов останутся без электроэнергии, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в акимате, электроэнергию отключат для безопасного проведения работ по капитальному ремонту.
С 09:30-18:00 не будет электричества по адресам:
- ул. Зелинского;
- ул. С. Датова;
- ул. Подхозная;
- ул. Мясокомбинат;
- ул. Жасталап;
- ул. Вильямса;
- ул. Коттеджная;
- ул. Тимирязева;
- ул. Бокейханова;
- ул. Куйши Ыкылас;
С 10:00-17:00:
- ул. Абая,11,11а,11б,13,13а,15,15а,17а,28а, 28б;
- ул. Махамбета, 107,116,116а,116б,116г;
- ул. Досмухамедова -Тельмана,13,15а,17, 19,19а,21;
- пр. Азаттык,40,42,49а;
- ул. Новая, 13;
- ул. Амангельды,3;
- с. Таскала;
- ул. Косыбаева;
- с/о."Сая"№2.
Ранее из-за аварии ряд жилых комплексов в Астане остались без света.
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