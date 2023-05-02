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Несколько микрорайонов Атырау останутся без электричества

Несколько микрорайонов Атырау останутся без электричества Фото: pixabay
В Атырау 2 мая несколько микрорайонов останутся без электроэнергии, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в акимате,  электроэнергию отключат для безопасного проведения работ по капитальному ремонту.

С 09:30-18:00 не будет электричества по адресам: 

  • ул. Зелинского;
  • ул. С. Датова;
  • ул. Подхозная;
  • ул. Мясокомбинат;
  • ул. Жасталап;
  • ул. Вильямса;
  • ул. Коттеджная;
  • ул. Тимирязева;
  • ул. Бокейханова;
  • ул. Куйши Ыкылас;

С 10:00-17:00:

  • ул. Абая,11,11а,11б,13,13а,15,15а,17а,28а, 28б;
  • ул. Махамбета, 107,116,116а,116б,116г;
  • ул. Досмухамедова -Тельмана,13,15а,17, 19,19а,21;
  • пр. Азаттык,40,42,49а;
  • ул. Новая, 13;
  • ул. Амангельды,3;
  • с. Таскала;
  • ул. Косыбаева;
  • с/о."Сая"№2.

Ранее из-за аварии ряд жилых комплексов в Астане остались без света.

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